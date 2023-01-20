Охранную зону установили у скалы с петроглифами на побережье Байкала Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Приангарье установили охранную зону природного памятника «Петроглифы у деревни Куртун» в Ольхонском районе. Это объект регионального значения. Вместе с этим продолжается работа по установлению таких зон у других памятников и внесению информации об их границах в ЕГРН. Об этом сообщают в министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области.

«Петроглифы у деревни Куртун» - это скальный останец, на котором сохранились наскальные изображения, выполненные красной и желтой охрой. Увидеть там можно лошадь, антропоморфные фигуры, точки, полосы и «ажурные» фигуры.

Стоит отметить, что охранные зоны помогают избежать негативную антропогенную нагрузку на природные заповедники, национальные парки, природные парки и памятники природы на прилегающих к ним земельных участках и водных объектах.

Напомним, как стало известно ранее «Комсомолке», в Приангарье специалисты зафиксировали рекордно низкую рождаемость за последние 11 лет. В 2022 году в регионе появились на свет 24 753 малыша. К примеру, в 2011 году было выдано 37 506 свидетельств о рождении. Также было заключено 23 633 брака. В прошлом году свои отношения узаконили 19 085 пар. Рождаемость начала падать в Приангарье с 2016 года. До этого в среднем рождалось около 37 тысяч детей в год. Отметку ниже 30 тысяч Иркутская область пересекла в 2019 году. В среднем с каждым годом рождается на 1 тысячу детей меньше.

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