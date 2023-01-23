Аномальное потепление до -6 градусов ожидается в Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики спешат обрадовать прогнозом погоды сибиряков. Если в понедельник, 23 января, жителям Иркутской области приходится спасаться от 40, а местами и 50-градусных морозов, то в ближайшие дни все захотят выйти на улицу и рвануть на природу. С четверга начнется долгожданное потепление. В ночь на 26 января в Иркутске ожидается температура -24 градуса. Днем термометры покажут -13.

Днем 27 января потеплеет до -9 градусов. А в субботу станет еще "жарче". Метеорологи обещают, что 28 января воздух прогреется до -6 градусов и выпадет небольшой снег.

Напомним, ранее "Комсомолка" рассказала о температурных качелях, которые надвигаются на Приангарье, а также дала подробный прогноз погоды в Иркутске на неделю с 23 по 29 января 2023.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Посылка преодолела тысячи километров». Мать военного из Бурятии отправила раненым солдатам фуру мяса и продуктов. (подробности)

«На лице не было живого места»: отморозки едва не забили до смерти многодетного отца за простое замечание. 34-летний Александр Гуро несколько дней провел в реанимации. (подробности)

«Украла ребенка и выдала за своего»: сибирячка уверена, что всю жизнь росла в чужой семье. Уроженка Усть-Илимска ищет биологических родителей с помощью программы «Жди меня». (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08