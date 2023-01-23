Аномальное потепление до -6 градусов ожидается в Иркутской области
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Синоптики спешат обрадовать прогнозом погоды сибиряков. Если в понедельник, 23 января, жителям Иркутской области приходится спасаться от 40, а местами и 50-градусных морозов, то в ближайшие дни все захотят выйти на улицу и рвануть на природу. С четверга начнется долгожданное потепление. В ночь на 26 января в Иркутске ожидается температура -24 градуса. Днем термометры покажут -13.
Днем 27 января потеплеет до -9 градусов. А в субботу станет еще "жарче". Метеорологи обещают, что 28 января воздух прогреется до -6 градусов и выпадет небольшой снег.
Напомним, ранее "Комсомолка" рассказала о температурных качелях, которые надвигаются на Приангарье, а также дала подробный прогноз погоды в Иркутске на неделю с 23 по 29 января 2023.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Посылка преодолела тысячи километров». Мать военного из Бурятии отправила раненым солдатам фуру мяса и продуктов. (подробности)
«На лице не было живого места»: отморозки едва не забили до смерти многодетного отца за простое замечание. 34-летний Александр Гуро несколько дней провел в реанимации. (подробности)
«Украла ребенка и выдала за своего»: сибирячка уверена, что всю жизнь росла в чужой семье. Уроженка Усть-Илимска ищет биологических родителей с помощью программы «Жди меня». (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08