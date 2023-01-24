Бесплатный проезд для студентов введут в общественном транспорте Иркутска 25 января Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В столице Приангарья в День российского студенчества подготовят приятный подарок для причастных к празднику. 25 января проезд в общественном муниципальном транспорте, а это троллейбусы, автобусы и трамваи, для учащихся вузов и колледжей будет абсолютно бесплатным. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- Чтобы проехать в муниципальном транспорте без оплаты, достаточно предъявить студенческий билет, - отметил мэр города Руслан Болотов.

Напомним, День студента или Татьянин день в Иркутске пройдет с насыщенной развлекательной программой. Информацией о самых ярких мероприятиях ранее поделилась "Комсомолка". К примеру, в эту среду каждый сможет попробовать себя в массовом катании на коньках «Все на лед!».

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