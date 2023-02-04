Ежегодные учения сотрудников МЧС, Следкома и МВД прошли на полигоне в Иркутском районе Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Межведомственные учения дознавателей МЧС России, следователей Следственного комитета и сотрудников МВД России прошли на полигоне в Иркутском районе. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Экспертам-криминалистам и дознавателям предстояло установить причину пожара с гибелью человека в этом помещении, - рассказали в ведомстве. - Чтобы задание было максимально сложным, а у специалистов – возможность проявить все свои знания и опыт, в месте условного пожара оставили множество улик.

Благодаря ежегодным занятиям специалисты повышают профессиональный уровень. Вместе с этим учения направлены на усиление межведомственного взаимодействия и слаженную отработку комплекса следственных действий на месте резонансных происшествий и крупных пожаров.

Напомним, в Приангарье произошел уникальный случай мошенничества. Жертвой обмана стала 39-летняя фельдшер из Братска. Женщине позвонил незнакомец, и, представившись сотрудником полиции, предупредил о том, что ее хотят обокрасть. Неизвестные не только уговорили братчанку снять со счетов все свои сбережения и перевести на продиктованные номера карт, но и отправиться в соседний регион, чтобы взять там кредиты. Для этого аферисты оплатили сибирячке билет на самолет.

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