Разгуливавший по улицам Бодайбо голый сибиряк извинился за произошедшее Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Утром, 7 февраля, по дорогам Бодайбо разгуливал совершенно голый мужчина. На просторах интернета очевидцы происходящего разместили видео, которое позднее заметила и полиция. Теперь же тот самый мужчина решил принести извинения жителям за увиденное.

-Граждане Бодайбо, я сочувствую и сожалею о случившемся происшествии, о том, что я сделал возле магазина. Сочувствую и сам себе, что проиграл карточный долг, - сказал житель в разговоре с сотрудниками МВД.

Разгуливание без одежды по улицам - именно такое задание загадали друзья 33-летнего мужчины, когда тот проиграл в карты. Такая игра привела жителя к административному протоколу за мелкое хулиганство. Теперь ему придется заплатить штраф.

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