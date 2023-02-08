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НовостиПолитика8 февраля 2023 4:19

Военный из Тулуна Олег Скареднов погиб под Артемовском во время спецоперации

Ему было 25 лет
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Военный из Тулуна Олег Скареднов погиб под Артемовском во время спецоперации. Фото: Юрий Карих

Военный из Тулуна Олег Скареднов погиб под Артемовском во время спецоперации. Фото: Юрий Карих

Военнослужащий родом из Тулуна Олег Скареднов погиб в зоне проведения спецоперации. Молодому человеку было 25 лет. Трагическими новостями с горожанами поделился мэр Юрий Карих. Он отметил, что детство земляка было непростым – мальчик рано потерял мамы и рос с бабушкой.

- Олег был прекрасным человеком - открытым, доброжелательным, всегда проявлял уважение к старшим, - рассказал мэр Тулуна в соцсетях. - Он был надежным и верным товарищем, имел большой круг друзей и знакомых. Олег был творческой личностью, пел, играл на гитаре, любил готовить и хотел стать поваром. Ему очень нравились путешествия, и он мечтал объехать всю нашу огромную страну.

В зону СВО Олег отправился добровольцем. Сибиряк героически погиб под городом Артемовск. Также градоначальник обратился к семье и друзьям военного с просьбой принять искренние и глубочайшие соболезнования.

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