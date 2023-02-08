Военный из Тулуна Олег Скареднов погиб под Артемовском во время спецоперации. Фото: Юрий Карих

Военнослужащий родом из Тулуна Олег Скареднов погиб в зоне проведения спецоперации. Молодому человеку было 25 лет. Трагическими новостями с горожанами поделился мэр Юрий Карих. Он отметил, что детство земляка было непростым – мальчик рано потерял мамы и рос с бабушкой.

- Олег был прекрасным человеком - открытым, доброжелательным, всегда проявлял уважение к старшим, - рассказал мэр Тулуна в соцсетях. - Он был надежным и верным товарищем, имел большой круг друзей и знакомых. Олег был творческой личностью, пел, играл на гитаре, любил готовить и хотел стать поваром. Ему очень нравились путешествия, и он мечтал объехать всю нашу огромную страну.

В зону СВО Олег отправился добровольцем. Сибиряк героически погиб под городом Артемовск. Также градоначальник обратился к семье и друзьям военного с просьбой принять искренние и глубочайшие соболезнования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Там мамочка!»: сибиряк спас многодетную женщину и ее новорожденного ребенка из горящего дома в Черемхове. (подробности)

«Думала, переутомилась, оказалось – рак крови». Иркутянка 15 лет борется с неизлечимым заболеванием. (подробности)

Сгорела заживо, пока мать пила у соседей. Дело о гибели 4-месячной девочки в Бурятии взял на контроль глава СК Бастрыкин. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08