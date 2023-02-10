Кроссовер сбил женщину с 7-летним сыном на пешеходном переходе в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Серьезная авария произошло 10 февраля в районе остановки «Пионерская» в Иркутске. 48-летний водитель кроссовера Suzuki Grand Vitara сбил женщину с ребенком на нерегулируемой «зебре» на улице Розы Люксембург. Полицейские проводят проверку, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В результате инцидента 7-летний ребенок с переломом ноги и 33-летняя женщина с различными травмами доставлены бригадой скорой помощи в медицинское учреждение, - рассказали в ведомстве.

Сотрудники Госавтоинспекции Иркутска работают над установлением причин и обстоятельств произошедшего.

Автомобилистов настоятельно просят быть предельно внимательными, подъезжая к пешеходному переходу, и снижать скорость.

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