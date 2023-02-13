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НовостиЗдоровье13 февраля 2023 6:11

В Иркутской области коронавирус выявили у 118 человек за сутки

Из-за коварной болезни скончался один пациент
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
В Иркутской области коронавирус выявили у 118 человек за сутки

В Иркутской области коронавирус выявили у 118 человек за сутки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным статистики на 13 февраля в Иркутской области официально подтверждено 361 525 случаев новой коронавирусной инфекции. У 118 сибиряков COVID-19 выявили накануне. Об этом сообщают в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

- С начала пандемии зарегистрировано 8880 (+1) летальных случаев, 955 (0) случаев – от сопутствующих COVID-19 заболеваний, - рассказали в ведомстве.

Выздоровели 356 147 человек.

Специалисты продолжают напоминать жителям Иркутской области о своевременной вакцинации и ревакцинации. Также не забывайте носить защитные маски в общественных местах, в том числе в транспорте и пользоваться средствами дезинфекции рук.

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