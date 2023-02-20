25 нелегальных компаний выявили на финансовом рынке Иркутской области в 2022 году Фото: Евгения ГУСЕВА

25 незаконных компаний выявили на финансовом рынке Приангарья в прошлом году. Все они оформляли займы, не имея для этого необходимых документов и лицензий. При этом 17 из них работали под видом ломбардов, 6 – под видом микрокредитной организации, еще две фирмы нелегально выдавали деньги в долг под залог автотранспорта. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Центрального Банка России.

- Если вам срочно понадобились деньги, то можно воспользоваться услугами микрокредитной компании или ломбарда, но при этом вы должны быть уверенны, что обратились к легальной организации, - отметил управляющий Отделением Банка России по Иркутской области Игорь Коржук. - Заключая сделки с нелегалами, вы рискуете лишиться имущества и столкнуться с незаконными способами взыскания долга. Поэтому прежде, чем подписать финансовый договор, тщательно проверьте компанию. Это сведет возможные риски к минимуму.

Перед тем, как оформить займ, проверьте легальность финансовой организации можно в приложении «ЦБ онлайн» или на сайте Банка России. Также найти подходящую компанию нужно и в предупредительном списке ЦБ.

Напомним, мошенники в Иркутской области бьют антирекорды. Только за январь их «улов» составил 24 миллиона рублей. Причем клюют на их удочки не только пенсионеры - среди жертв есть и учитель, и медсестра, и даже школьник. Но иногда аферистов удается раскусить раньше, чем чужие деньги перекочуют в их карман. Так, жительнице Иркутска удалось спасти от преступников 93-летнего отца.

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