Иркутск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ИркутскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ИркутскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 февраля 2023 3:55

Глава СК России Бастрыкин взял на контроль ситуацию со стадионом «Пионер» в Иркутске

Спортивный объект был продан под застройку жилыми домами
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
На месте стадиона "Пионер" в Иркутске планировали возведение спортплощадки.

На месте стадиона "Пионер" в Иркутске планировали возведение спортплощадки.

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Обеспокоенные судьбой стадиона «Пионер» обратились к Председателю Следкома России Александру Бастрыкина с просьбой взять этот вопрос на личный контроль. Сибиряки рассказали, что спортивный объект был продан под застройку жилыми домами.

- Сообщается, что продажа стадиона прошла вопреки желанию и мнению граждан. Следственными органами СУ СК России по Иркутской области по изложенной информации организована проверка, - отметили в Следкоме.

Глава ведомства Бастрыкин поручил и.о. руководителя регионального СУ СКР Дмитрию Позовскому доложить о ходе проверки.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказала о том, что следователи Приангарья начали доследственную проверку после обращения сибиряков, которые проживают в общежитии без отопления и света в городе Усть-Илимске. Специалисты рассматривают в этом признаки преступления по статье «Халатность».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Поздравил и сказал, что скоро увидимся»: снайпер погиб, возвращаясь с задания в день рождения жены. (подробности)

Разряд пронзил с головы до пят: нательный крестик чудом отвел удар молнии от сердца сибиряка. (подробности)