Дома для сирот отремонтируют после многочисленных жалоб в Шелехове Фото: Иван МАКЕЕВ

Дома для детей-сирот отремонтируют на улице Известковой в Шелехове. Планы работ уже утверждены. Ранее жильцы часто жаловались на дефекты, которые были допущены при строительстве. Также многие недостатки были выявлены после того, как люди заехали в новые квартиры.

В 2022 году специалисты провели обследование, которое подтвердило наличие недостатков. К их устранению подключили Фонд имущества Иркутской области и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов региона. За счет последнего ведомства, а также регионального бюджета, планируется провести масштабные работы. Затраченные средства из казны Приангарья министерство имущественных отношений планирует взыскать с застройщика в судебном порядке.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказала о том, что следователи Приангарья начали доследственную проверку после обращения сибиряков, которые проживают в общежитии без отопления и света в городе Усть-Илимске. Специалисты рассматривают в этом признаки преступления по статье «Халатность».

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