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НовостиОбщество20 февраля 2023 4:44

Пожар в отеле произошел из-за короткого замыкания в поселке Магистральном

Сотрудники МЧС Казачинско-Ленского района потушили огонь за несколько минут
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Пожар в отеле произошел из-за короткого замыкания в поселке Магистральном

Пожар в отеле произошел из-за короткого замыкания в поселке Магистральном

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Утром 20 февраля в поселке Магистральный Казачинско-Ленского района удалось спасти загоревшуюся гостиницу. Около 9 часов в экстренные службы поступил звонок от сотрудников отеля «Киренга», которые сообщили о пожаре в одной из комнат. До прибытия спасателей из здания успели выбраться самостоятельно четыре человека. Об этом сообщают в пресс-службе ГУМЧС России по Иркутской области.

- На ликвидацию пожара потребовалось менее 5 минут. Площадь пожара составила 12 квадратных метров, - рассказали в ведомстве. - Дознаватели МЧС России установили, что в одном из номеров гостиницы замкнуло проводку, в результате чего произошло возгорание и огонь быстро перекинулся на натяжной потолок.

Благодаря автоматической пожарной сигнализации и грамотным действиям персонала удалось предотвратить трагедию. К счастью, обошлось без пострадавших.

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