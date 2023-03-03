Движение транспорта на участке улицы Баррикад в Иркутске возобновили раньше срока Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

На участке улицы Баррикад от Братской до Тулунской в Иркутске вновь открыто движение для автомобилей. Ограничения были связаны с работами на сети водопровода в районе дома № 189. Сотрудники МУП «Водоканал» завершили их раньше запланированного срока, 5 марта, сообщили в пресс-службе администрации областного центра.

В связи с перекрытием движения транспорта были временно изменены схемы движения автобусов по маршрутам № 4к «Ц. Рынок – пр. Рабочее – Копай – Аэропорт» и № 35 «Ц. Рынок – с. Кооператор». Теперь рейсы будут выполнять по прежним схемам.

Напомним, ранее синоптики поделились подробным прогнозом погоды в преддверии долгожданного праздника. Небесная канцелярия будет баловать жителей Иркутска в Международный женский день. 8 марта в столице Приангарья ожидаются положительные температуры. Читайте об этом ЗДЕСЬ.

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