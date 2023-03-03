Иркутские нейрохирурги спасли мужчину с опухолью гипофиза от слепоты. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Приангарья.

Нейрохирурги Иркутской областной клинической больницы с помощью новой нейроэндоскопической стойки спасли пациента от слепоты - за 20 минут они удалили у мужчины трехсантиметровая опухоль гипофиза, которая давила на зрительные нервы и вызывала потерю зрения. Об успехах наших врачей рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Приангарья.

- Новообразование удалили очень аккуратно, последствия вмешательства не будут заметными, - рассказал и.о. министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов. - Специалисты применили технологию эндоскопического трансназального удаления опухоли - через полость носа. Сегодня у наших нейрохирургов одна из самых технологично оснащенных операционных в регионе и Сибирском федеральном округе.

К счастью, все завершилось успешно. После операции на гипофизе за состоянием пациента эндокринологи будут следить около недели, после чего его выпишут и отпустят домой.

Напомним, детские кардиохирурги Иркутской областной клинической больницы внедрили в работу минимально инвазивные методы лечения открытого артериального протока детей. Теперь кардиохирурги делают операции детям без разрезов.

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