В Иркутске спасли провалившуюся в бетонную яму косулю Фото: Питомник собак К-9

В Иркутске прошла спасательная операция дикой косули. Охранник стройки жилого комплекса в Новой Разводной заметил бегающее по территории животное. Испугавшись, парнокопытное провалилось в бетонную яму для заливки фундамента. Мужчина обратился за помощью к сотрудникам питомника К-9, после чего специалисты вскоре прибыли на место.

- После нескольких неудачных попыток набросить сеть на косулю, ее наконец-то отловили, - поделились в соцсетях питомника. - К счастью, олененок ничего себе не сломал.

После осмотра ветеринары решили выпустить незваного гостя в лесу, подальше от городских дорог.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о собаке по кличке Хатико из Усть-Илимска. Пес две недели покорно ждал хозяина на обочине трассы, который выбросил надоевшего питомца. Четвероногого отловили сотрудники местного приюта, но тот все еще скучает по старому дому и не подпускает к себе незнакомцев. Для дворняжки ищут нового друга, который никогда его не предаст.

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