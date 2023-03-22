Как участница шоу «Кондитер», которую раскритиковал Ренат Агзамов, стала лучшей в финале. Фото: телеканал Пятница

Кондитер из Иркутска Светлана Мадьярова поборется за звание лучшего народного кондитера России и денежный приз в размере 1 миллиона рублей. 36-летняя сибирячка стала участницей популярного шоу с Ренатом Агзамовым на телеканале «Пятница» и дважды получила его одобрение после дозы критики. Темой выпуска, вышедшего на экраны 21 марта 2023 года, стала Бразилия. Светлана удивила членов жюри тортом в виде ананаса с чернично-малиновой начинкой и шоколадным бисквитом. Именитые профессионалы такой выбор осудили, посчитав его не подходящим к дизайну и слишком «заезженным». Однако кондитеры не смогли остаться равнодушными к мастерству иркутянки и все-таки вручили ей розовый фартук.

Следующим испытанием для прошедших отборочный тур участников стал финал выпуска, где за ограниченное время необходимо повторить торт Рената Агзамова. Огромный десерт был выполнен в форме футбольного стадиона с реалистичными фигурками футболистов. Украшал композицию шоколадный мяч.

Жюри раскритиковали выбранную сибирячкой начинку. Фото: телеканал Пятница

По решению жюри и приглашенного гостя российского футболиста Вячеслава Малафеева, лучше всех с заданием справилась Светлана Мадьярова. Ее вариант торта оказался самым вкусным и необычным. Теперь женщину ждут в суперфинале.

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