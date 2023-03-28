Экстренное предупреждение о ветре 15-20 м/с 29 марта сделали иркутском МЧС Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

И вновь экстренное предупреждение о неблагоприятной погоде от МЧС. Ночью 29 марта на северные районы Приангарья обрушится северо-западный ветер 15-20 м/с и мокрый снег. Прогноз составили синоптики Иркутского УГМС.

Местами по региону ожидаются порывы до 14 м/с. При этом днем потеплеет до +12…+17 градусов. В Катангском районе традиционно будет ощутимо холоднее. Днем воздух прогреется до +3 градусов, ночью температура упадет до – 15. На Байкале местами порывы ветра усилятся до 32 м/с. Туристов просят быть осторожными и не отходить далеко от берега.

В Иркутске в среду будет тепло, но ветрено. Столбик термометра поднимется до +13…+15 градусов. Порывы достигнут 10 м/с. Осадков не ожидается.

Напомним, стало известно, когда состоится закрытие переправы на Ольхон в 2023 году. Как только столбик термометра устанавливается на отметке выше нуля градусов толщина льда уменьшается на треть за неделю, говорят специалисты. Многочисленные торосы и трещины больше не позволяют эксплуатировать дорогу на Байкале. О точных сроках читайте ЗДЕСЬ.

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