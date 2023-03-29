В 37 медучреждениях Иркутской области пройдет капитальный ремонт Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Приангарье пройдет капитальный ремонт на 78 объектах здравоохранения, которые принадлежат 37 медучреждениям. На подготовку проектно-сметной документации и работы в этом году выделили 1,2 млрд рублей. Около 780 млн из них - из областного бюджета. Об этом сообщают в пресс-службе минздрава Иркутской области.

- В 2023 году капитальные ремонты за счет областных средств начнутся на 33 объектах, из них завершить работы до конца года планируется на 28 объектах, на пяти объектах предусмотрено продолжение ремонтных работ в 2024- 2025 годах, - отмечают в министерстве здравоохранения региона. - Капремонты пройдут в подразделениях медицинских организаций, расположенных в Усть-Илимске, Усть-Куте, Киренске, Качуге, Братске, Тулуне и других муниципальных образованиях области.

Еще на 28 объектах ремонты пройдут с привлечением федеральных средств.

Напомним, ранее стало известно, что в Приангарье объявлен аукцион на проведение капительного ремонта нежилого здания ОГБПОУ «Тайшетский медицинский техникум» по адресу улица Горького, 7. Об этом КП-Иркутск узнала на сайте Единой информационной системы в сфере закупок. Подрядчики могут подавать заявки до 19 апреля. Цена контракта – больше 11 миллионов рублей. Итоги аукциона станут известны 21 апреля.

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