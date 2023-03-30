Робот-гид будет работать в сквере имени Кирова в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В текущем году запланировано реализовать в Иркутске проект «Туристический центр города». Для гостей столицы Приангарья создадут комфортное пространство, связанное единой пешеходной навигацией. Его украсят необычные арт-объекты. К примеру, информационные стенды будут представлять из себя окошки, обрамленные резными наличниками. Об этом рассказали в администрации областного центра.

- Информацию о городе гости города смогут получить, воспользовавшись цифровыми сенсорными панелями, а в летнем визит-центре в сквере имени Кирова поставят робота-гида, рассказывающего о достопримечательностях столицы Приангарья, - поделились в мэрии.

На Урицкого и Ленина появятся стереоскопы с историческими изображениями и краткими справками об объектах прошлого. У памятника Александру III, Московских ворот и на набережной в районе Глазковского моста установят видовые бинокли. Также для удобства туристов будут установлены пять дополнительных автономных туалетных модулей.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Приангарье официально отменены меры, связанные с пандемией коронавируса, а также распространением гриппа и ОРВИ. В том числе соблюдение масочного режима в учреждениях, проведение дезинфекции помещений, ограничения на посещение родственниками больных, находящихся на стационарном лечении и другие. Это связано со стабилизацией эпидемиологической ситуации.

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