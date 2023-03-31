Более 21 тысячи жителей Иркутской области переселили из аварийного жилья Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За четыре года в Приангарье 21 710 владельцев аварийного жилья получили новые квадратные метры. Такие данные за четыре года предоставили в пресс-службе правительства Иркутской области. При этом реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» продолжается.

За несколько лет квартиры получили жители 25 городов и сел региона. В том числе Железногорск-Илимский, Иркутск, Ангарск, Шелехов, Киренск, Тайшет, Култук, Бохан, Бодайбо, Алексеевск, Вихоревка, Братск, Черемхово, Залари, Тайтурка, Мама, Слюдянка и другие.

Напомним, в Приангарье, как и по всей стране стартует весенний призыв. С 1 апреля по 15 июля для прохождения срочной службы планируется набрать более 3000 мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. Также власти прокомментировали отправку новобранцев в зону боевых действий.

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