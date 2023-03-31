Более 3000 человек наберут во время весеннего призыва в Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приангарье, как и по всей стране стартует весенний призыв. С 1 апреля по 15 июля для прохождения срочной службы планируется набрать более 3000 мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. Также многих волнует, будут ли новобранцы отправлены в горячие точки. На этот вопрос в соцсетях ответил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

- Срочники не подлежат отправке в зоны боевых действий, а по завершении 12 месяцев службы будут уволены в запас и отправлены к местам проживания, - отметил глава региона.

Ранее «КП»-Иркутск подробно рассказывала о ходе весеннего призыва 2023 года. Читайте об этом ЗДЕСЬ.

Тем временем, мэр Братска прокомментировал отмену спектакля «Козий остров» в местном драмтеатре. Споры вокруг постановки режиссера Бари Салимова не утихают до сих пор. Зрителей возмутило появление обнаженной актрисы, прикрытой одной вуалью.

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