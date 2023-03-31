Иркутянину назначили 11 лет колонии за вербовку в запрещенную организацию ИГИЛ* Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутске суд вынес приговор 33-летнему мужчине, признанному виновным в вербовке в террористическую организацию. По данным следствия, в 2015-м году преступник уговаривал троих знакомых поехать вместе с ним в Дагестан, а затем и в Сирию, вступив в ряды запрещенного в России «Исламского государства»*. Для убедительности он показывал им различные видеозаписи. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СКР по Иркутской области, региональных Главка МВД и прокуратуры.

- Противоправную деятельность пресекли сотрудники Центра по противодействию экстремизму Главного управления МВД России по Иркутской области совместно с оперативниками УФСБ региона, - рассказали в ведомствах.

Следователями СК в отношении мужчины было заведено уголовное дело и собраны все необходимые доказательства. За содействие терроризму, а также публичные призывы к нему, жителю Иркутска с учетом мнения прокурора назначили 11 лет в колонии строгого режима.

Напомним, в Бурятии задержали подозреваемого в двойном убийстве. Застав бывшую жену с ухажером, ревнивец поджег ее дом и подпер дверь снаружи, чтобы те не смогли выбраться. В страшном пожаре погибли женщина и ее отец.

* ИГИЛ -запрещенная на территории РФ террористическая организация

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