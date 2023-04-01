Что произошло в Иркутске в ночь на 1 апреля: последние новости Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Перед судом предстанут задержанные полицейскими жительницы Иркутска, обвиняемые в мошенничестве. В мае прошлого года одна из подозреваемых зарегистрировала право собственности на земельный участок, рыночная стоимость которого достигает 100 миллионов. Ее подельница помогла завершить оформление документов на землю.

Что произошло в Иркутске в ночь на 1 апреля: про пожар на 2-й Огородной

Охваченный огнем деревянный дом на улице 2-я Огородная заметили соседи. По адресу незамедлительно выехали спасатели. Очевидцы сообщили о том, что в доме может находиться 84-летняя хозяйка. В ходе тушения пожара и разборки конструкций в пристрое обнаружена погибшая.

Что произошло в Иркутске в ночь на 1 апреля: про переселение из аварийного жилья

Более 21 тысячи жителей Иркутской области переселили из аварийного жилья. За четыре года в Иркутской области более 20 тысяч владельцев аварийного жилья получили новые квадратные метры. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. Сейчас реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» продолжается. За несколько лет квартиры получили жители 25 городов и сел региона.

Что произошло в Иркутске в ночь на 1 апреля: получил 11 лет колонии за вербовку в запрещенную организацию

Иркутянину назначили 11 лет колонии за вербовку в запрещенную организацию ИГИЛ*. В Иркутске суд вынес приговор 33-летнему мужчине, признанному виновным в вербовке в террористическую организацию. По данным следствия, в 2015-м году преступник уговаривал троих знакомых поехать вместе с ним в Дагестан, а затем и в Сирию, вступив в ряды запрещенного в России «Исламского государства»*. Следователями СК в отношении мужчины было заведено уголовное дело и собраны все необходимые доказательства.

* ИГИЛ -запрещенная на территории РФ террористическая организация