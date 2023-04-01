Что произошло в Иркутске в ночь на 1 апреля: последние новости
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Перед судом предстанут задержанные полицейскими жительницы Иркутска, обвиняемые в мошенничестве. В мае прошлого года одна из подозреваемых зарегистрировала право собственности на земельный участок, рыночная стоимость которого достигает 100 миллионов. Ее подельница помогла завершить оформление документов на землю.
Охваченный огнем деревянный дом на улице 2-я Огородная заметили соседи. По адресу незамедлительно выехали спасатели. Очевидцы сообщили о том, что в доме может находиться 84-летняя хозяйка. В ходе тушения пожара и разборки конструкций в пристрое обнаружена погибшая.
Более 21 тысячи жителей Иркутской области переселили из аварийного жилья. За четыре года в Иркутской области более 20 тысяч владельцев аварийного жилья получили новые квадратные метры. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. Сейчас реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» продолжается. За несколько лет квартиры получили жители 25 городов и сел региона.
Иркутянину назначили 11 лет колонии за вербовку в запрещенную организацию ИГИЛ*. В Иркутске суд вынес приговор 33-летнему мужчине, признанному виновным в вербовке в террористическую организацию. По данным следствия, в 2015-м году преступник уговаривал троих знакомых поехать вместе с ним в Дагестан, а затем и в Сирию, вступив в ряды запрещенного в России «Исламского государства»*. Следователями СК в отношении мужчины было заведено уголовное дело и собраны все необходимые доказательства.
* ИГИЛ -запрещенная на территории РФ террористическая организация