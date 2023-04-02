День единения народов России и Беларуси отмечают в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

2 апреля Иркутск вместе со всей страной отмечает очередную годовщину подписания в 1996 году договора об образовании сообщества между Россией и Белоруссией. Документ положил начало созданию Союзного государства. В 2017 году началось сотрудничество Иркутска и Витебска. Города ведут культурный обмен и развивают бизнес-контакты. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– Это праздник дружбы и нерушимого братства белорусов и россиян. Уверен, что двустороннее взаимодействие наших городов по созданию мирной и достойной жизни для каждого человека будет крепнуть и развиваться, – поздравил иркутян глава Витебска Николай Орлов.

Напомним, иркутяне продолжают обсуждать концерт Филиппа Киркова, состоявшийся в пятницу, 31 марта. Отзывы в соцсетях как позитивные, так и негативные. Одной из тем стала ошибка поп-короля. Приветствуя зал, артист перепутал название города, в котором выступает, но быстро исправился. Видео уже завирусилось в местных пабликах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Миссия выполнима или как подготовиться к ЕГЭ за 2 месяца: советы, которые реально работают. (подробности)

Что решил суд по громкому делу, где биологические родители из Таджикистана забрали дочь у приемной семьи из Иркутска. (подробности)

«50-летие отпраздновала в кожаных шортах»: сибирячка похудела на 11 размеров ради мечты. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

Узнавайте новости первыми: подпишитесь на наш телеграм-канал, группы ВК и Одноклассниках

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал