До +16 градусов потеплеет на следующей неделе в Иркутске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Иркутска порадовал прогноз погоды синоптиков Росгидромета. Согласно нему, на следующей неделе в город вновь вернется потепление - столбик термометра покажет +16 градусов!

В понедельник, 3 апреля, ожидается переменная облачность без осадков. Ночью похолодает до -10 градусов, днем воздух прогреется до +1. На следующий день температура поднимется до +8. В среду, 5 апреля, метеорологи обещают днем +3 градуса тепла, ночью выпадет небольшой снег. +7 градусов без осадков - в четверг. Самая приятная погода ожидается в пятницу. В столице Приангарья потеплеет до +16 градусов. В субботу будет +11, а в воскресенье +6. В выходные есть вероятность дождя.

Напомним, иркутяне продолжают обсуждать концерт Филиппа Киркова, состоявшийся в пятницу, 31 марта. Отзывы в соцсетях как позитивные, так и негативные. Одной из тем стала ошибка поп-короля. Приветствуя зал, артист перепутал название города, в котором выступает, но быстро исправился. Видео уже завирусилось в местных пабликах.

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