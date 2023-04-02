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НовостиОбщество2 апреля 2023 12:09

Спортсмен из Бурятии установил мировой рекорд по разбиванию хребтовой кости

Жалсып Манзаров разбил 63 хребтовые кости за одну минуту
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Спортсмен из Бурятии установил мировой рекорд по разбиванию хребтовой кости. Фото: соцсети Буддийской традиционной Сангхи России

Спортсмен из Бурятии установил мировой рекорд по разбиванию хребтовой кости. Фото: соцсети Буддийской традиционной Сангхи России

Во время фестиваля «Алтан Мундарга-2023», который проходил в Улан-Удэ 1 и 2 апреля, был поставлен мировой рекорд по национальному бурятскому виду спорта hээр шаалга. За минуту Жалсып Манзаров разбил 63 хребтовые кости за 60 секунд. Успехами земляка поделились в соцсетях Буддийской традиционной Сангхи России.

- Количество участников 1000 человек из Республики Бурятия, Забайкальского края, Иркутской области, Республики Тыва, Республики Калмыкия, - рассказали о соревнованиях.

СПРАВКА КП

Соревнования «hээр шаалга» (переламывание хребтовой кости) – древний бурят-монгольский вид традиционной игры, где участники состязаются в умении ломать хребтовую кость «hээр». Предварительно вываренная кость берется в одну руку, а ребром кулака второй руки необходимо на весу сильным и резким ударом сломать ее. Одно из условий состязаний - руки должны быть голыми, то есть без перчаток и других средств защиты, но саму кость можно обернуть бумагой.

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