Спортсмен из Бурятии установил мировой рекорд по разбиванию хребтовой кости. Фото: соцсети Буддийской традиционной Сангхи России

Во время фестиваля «Алтан Мундарга-2023», который проходил в Улан-Удэ 1 и 2 апреля, был поставлен мировой рекорд по национальному бурятскому виду спорта hээр шаалга. За минуту Жалсып Манзаров разбил 63 хребтовые кости за 60 секунд. Успехами земляка поделились в соцсетях Буддийской традиционной Сангхи России.

- Количество участников 1000 человек из Республики Бурятия, Забайкальского края, Иркутской области, Республики Тыва, Республики Калмыкия, - рассказали о соревнованиях.

СПРАВКА КП

Соревнования «hээр шаалга» (переламывание хребтовой кости) – древний бурят-монгольский вид традиционной игры, где участники состязаются в умении ломать хребтовую кость «hээр». Предварительно вываренная кость берется в одну руку, а ребром кулака второй руки необходимо на весу сильным и резким ударом сломать ее. Одно из условий состязаний - руки должны быть голыми, то есть без перчаток и других средств защиты, но саму кость можно обернуть бумагой.

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