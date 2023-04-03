156 жителей Иркутской области заболели коронавирусом за сутки Фото: Олег ЗОЛОТО

На 3 апреля 2023 года в Иркутской области официально выявлено 368 292 случая COVID-19. Накануне диагноз подтвердили еще у 156 жителей региона. Такие данные приводят в областном Управлении Роспотребнадзора.

- За все время зарегистрировано 8908 летальных случаев, в том числе один пациент скончался в минувшие сутки, - говорят специалисты. - От сопутствующих COVID-19 заболеваний умерли 987 зараженных, один из них - 2 апреля.

С начала пандемии выздоровело 362 792 человека.

Важно! Медики рекомендуют надевать маски в общественных местах, пользоваться средствами дезинфекции рук, вовремя прививаться и ревакцинироваться.

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