Неизвестные пытались незаконно выгрузить грунт на Чертугеевском полуострове в Иркутске Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

На территории Чертугеевского полуострова в минувшие выходные заметили неизвестных, которые планировали незаконно складировать грунт. Попытку пресекли специалисты комитета по управлению Октябрьским округом Иркутска совместно с подрядной организацией. Расчищая проезд для выгрузки, нарушители повредили плодородный слой почвы.

- Противоправные действия, а также государственные регистрационные номера транспортных средств зафиксированы. Имеются фото- и видеоподтверждения, сделанные во время патрулирования территории. Данная информация направлена в отдел полиции № 9 для установления личности правонарушителей, - прокомментировал начальник отдела коммунального хозяйства управления ЖКХ Октябрьского округа Владимир Попов.

Напомним, весной прошлого года с берегов Чертугеевского полуострова вывезли около 80 тонн мусора: строительных отходов, автомобильных покрышек и прочего. Тогда в порядок привели больше 40 гектаров земли. Специалисты работают над тем, чтобы предотвратить загрязнение природной территории. Одной из мер стала установка камер видеонаблюдения. За несанкционированные свалки грозят штрафы. От тысячи до пяти тысяч рублей - для физических лиц. От 10 тысяч до 55 тысяч рублей - для юридических лиц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Иркутской области за 3 апреля 2023 года произошло сразу два землетрясения. (подробности)

Голод довел: мужчина обокрал женщину, чтобы прокормить 17-летнюю жену и грудного ребенка в Бурятии. (подробности)

«Платье снимали вместе с кожей»: девушка с ожогами 74% тела стала бикини-моделью и нашла любовь. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08