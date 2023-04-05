Аварийное отключение света произошло в селе Мамоны Иркутского района 5 апреля Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Часть села Мамоны Иркутского района осталась без света утром 5 апреля. В 9:26 было зафиксировано аварийное отключение электроэнергии. Временные неудобства коснулись жителей больше 40 улиц, сообщают в пресс-службе компании «Иркутские электрические сети».

- Под отключение попала часть домов на улицах Вербная, Горная, Иркутская, Мира, Нагорный, Озерная, 1-й Кленовый, Кленовый, Нагорный, Озерный, Полевой, Почтовый, Спортивный, Черемуховый, Полевая, Раминского, Рябиновая, Советская 1-я, Советская 2-я, Советская 3-я, Совхозная, Солнечная, Береговая, Весенняя, Дорожная, Достопримечательная, Зеленая, Кленовая, Молодежная, Новая, Ольховая, Полевая, Придорожная, Ракитная, Садовая, Спортивная, Счастливая, Цветочная, Центральная, Черемуховая, Чуприха, Юности, - уточняют в соцсетях компании.

Вместе с этим, свет отключили у жителей домов на улице Кузнечная в Максимовщине.

В настоящее время специалисты Южных электрических сетей уже работают над поисками проблемного участка. Устранить причину аварии планируют до 15:00 текущего дня.

Напомним, ранее в Иркутском районе произошло ДТП с участием 15-летнего школьника. Подросток взял ключи от машины сестры и поехал колесить по улицам поселка Хомутово. На одной из дорог он не смог разминуться с «Тойотой Камри» и врезался в нее.

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