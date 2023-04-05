Бойца СВО из Усть-Илимска Александра Читина наградили орденом Мужества посмертно. Фото: администрация Усть-Илимска

4 апреля 2023 года состоялась церемония прощания с погибшим в зоне СВО гвардии сержантом Александром Юрьевичем Читиным. До последних минут жизни он был верен воинской присяге и долгу. Сибиряк отмечен медалью Суворова, медалью «За Отличие в военной службе» 3 степени, медалью «За Отвагу». Вместе с этим посмертно награжден орденом Мужества. Трагическими новостями с земляками поделилась мэр Усть-Илимска Анна Щекина.

- Александр Юрьевич родился и жил в поселке Невон Усть-Илимского района. С детства он хотел стать военным и воплотил свою мечту в жизнь. После окончания колледжа проходил срочную службу в армии, а затем служил по контракту. Прошел горячие точки в Южной Осетии и Таджикистане, - рассказала о героически погибшем мужчине Анна Щекина.

Александр Читин не мог позволить себе оставаться в стороне. После начала спецоперации на Украине он принял решение отправиться к линии соприкосновения. Знакомые и близкие отзываются о бойце как о смелом, сильном и отзывчивом человеке, искренне любившим свою Родину.

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