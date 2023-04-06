Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев впервые стал донором Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Иркутская область в рамках Всероссийской акции «Культурный код донора» удостоена специального приза «Регион как одна команда». Было организовано несколько десятков тематических мероприятий. В них активно участвовали местные власти, депутаты, работники учреждений культуры, а также специалисты региональной Службы крови. Новостями в социальных сетях поделился губернатор Игорь Кобзев.

- Принял решение внести и свою лепту, - отметил глава Приангарья. - Впервые в жизни стал донором, сдал плазму, мой коллега исполняющий обязанности министра здравоохранения Алексей Владимирович Шелехов сдал кровь. После процедуры чувствую себя хорошо.

По заключению специалистов, на сегодняшний день в Иркутской области имеется достаточный запас крови. Также был поднят вопрос о необходимости обновить оборудование станции переливания.

Напомним, коллектив специалистов Межпоселенческой библиотеки Братского района попал в ДТП на микроавтобусе. Утром 6 апреля сотрудники ехали из Вихоревки в Усть-Илимск на мероприятие. К несчастью, в аварии погибли две женщины.

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