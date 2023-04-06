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НовостиОбщество6 апреля 2023 6:21

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев впервые стал донором

Приангарье удостоено специального приза «Регион как одна команда»
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев впервые стал донором

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев впервые стал донором

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Иркутская область в рамках Всероссийской акции «Культурный код донора» удостоена специального приза «Регион как одна команда». Было организовано несколько десятков тематических мероприятий. В них активно участвовали местные власти, депутаты, работники учреждений культуры, а также специалисты региональной Службы крови. Новостями в социальных сетях поделился губернатор Игорь Кобзев.

- Принял решение внести и свою лепту, - отметил глава Приангарья. - Впервые в жизни стал донором, сдал плазму, мой коллега исполняющий обязанности министра здравоохранения Алексей Владимирович Шелехов сдал кровь. После процедуры чувствую себя хорошо.

По заключению специалистов, на сегодняшний день в Иркутской области имеется достаточный запас крови. Также был поднят вопрос о необходимости обновить оборудование станции переливания.

Напомним, коллектив специалистов Межпоселенческой библиотеки Братского района попал в ДТП на микроавтобусе. Утром 6 апреля сотрудники ехали из Вихоревки в Усть-Илимск на мероприятие. К несчастью, в аварии погибли две женщины.

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