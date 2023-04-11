Пять ледовых переправ закрыли в Иркутской области за минувшие сутки Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Теплая погода еще не установилась в регионе, однако плюсовые температуры постепенно приходят в каждый район. Из-за быстрого таяния льда сразу пять переправ на водоемах Приангарья закрыли в минувшие сутки из-за их небезопасного состояния. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Запрещено движение всех видов транспорта через реку Иркут в селе Шаманка Шелеховского района, - предупреждают в ведомстве. - В Казачинско-Ленском районе прекращена эксплуатация трех переправ: на реке Кутиме, на 118 и 92 километре трассы Казачинское – Нижнемартыново, на реке Моголь, на 214 километре трассы Магистральный - Кутима. В Мамско-Чуйском районе на реке Витим закрыта дорога, соединявшая поселки Витимский и Мусковит.

В настоящее время в Иркутской области остаются действующими 11 ледовых переправ.

Напомним, в Иркутске 7-летнего мальчика госпитализировали после нападения своры собак. На него одновременно набросились не меньше пяти бродячих псов. Избежать трагедии удалось чудом. Ребенка отбили соседи, услышавшие душераздирающий крик. Врачи диагностировали рваные раны лица, головы и тела. Корреспонденты «КП» - Иркутск» отправились на место происшествия и выслушали местных жителей.

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