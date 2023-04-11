Два пожара потушили в лесном фонде Иркутской области за сутки Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Два пожара удалось ликвидировать на территории лесного фонда Приангарья в минувшие сутки. Оба очага находились в Нижнеудинском районе. Первый был зафиксирован в четырех километрах от села Солонцы. Пламя распространялась сразу в нескольких местах, после чего огонь объединился. Осложнял ситуацию порывистый ветер. Спасатели потушили пожар на площади 152 га. Об этом сообщают в пресс-службе министерства лесного комплекса Иркутской области.

- Второе возгорание было зарегистрировано в пяти километрах от села Абалаково и потушено на площади в четыре гектара, - рассказали в минлесе региона. - В обоих случаях предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Всего в тушении участвовало 37 человек, в том числе 18 пожарных-десантников и столько же работников лесопожарных формирований. Было задействовано пять единиц техники.

Напомним, ранее стало известно о закрытии сразу пяти ледовых переправ на водоемах Приангарья. Пользоваться ими - опасно для жизни. В перечень попали дороги на реке Иркут в Шелеховском районе, на реках Кутим и Моголь в Казачинско-Ленском районе, а также на реке Витим в Мамско-Чуйском районе.

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