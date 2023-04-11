Пьяный лихач без водительских прав сбил женщину с 5-летним сыном в Тулунском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Приангарье произошло ДТП, в котором пострадали маленький ребенок и его мать. Днем 9 апреля в поселке Гадалей Тулунского района 25-летний мужчина за рулем автомобиля Honda Domani сбил 39-летнюю сибирячку, ехавшую на велосипеде. На багажнике она везла 5-летнего сына. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Женщина двигалась по краю проезжей части дороги во встречном направлении. В результате аварии местная жительница вместе с мальчиком были доставлены в медицинское учреждение, - рассказали в ведомстве.

Как оказалось, горе-водитель никогда не получал права и не должен был садиться за руль. Кроме того, проведенное освидетельствование показало, что в тот день нарушитель выпил спиртное. Полицейские проводят проверку по факту аварии. Правовое решение будет принято после того, как врачи установят тяжесть вреда, причиненного здоровью пострадавших.

Напомним, в минувшие выходные 7-летнего мальчика госпитализировали после нападения своры агрессивных собак в Иркутске. На него одновременно набросились не меньше пяти бродячих псов. Врачи диагностировали рваные раны лица, головы и тела. Корреспонденты «КП» - Иркутск» отправились на место происшествия и выслушали местных жителей.

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