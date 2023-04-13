Почти 60% месячной нормы снега выпало в Иркутске 12 и 13 апреля Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Меньше чем за сутки в Иркутске выпало почти 60 % месячной нормы осадков. Снегопад начался днем 12 апреля и продолжал идти всю ночь. По данным синоптиков, высота снежного покрова составила 17 сантиметров. В связи с непогодой была усилена работа дорожных служб. На очистку проезжих частей вышло около 100 спецмашин. Об этом сообщают в администрации областного центра.

- Ночью проведено разметание перекрестков и заездных карманов, - рассказал руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов. - На магистральных улицах точечно выполнили обработку противогололедными материалами. Сейчас основной упор делаем на очистку тротуаров, остановок общественного транспорта, пешеходных переходов.

Парки и скверы сегодня приводят в порядок около 130 человек, задействуя больше 10 единиц техники. На придомовых территориях работают больше 900 дворников.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о прогнозе погоды на 13 апреля, четверг. В Иркутске столбик термометра поднимется до +6 градусов. Но надолго ли? Ожидать ли вновь сильного снегопада? А также, чего ждать в целом по региону? Подробнее об этом читайте ЗДЕСЬ.

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