Ремонт дороги на Братское море начался в Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Ремонт дороги на Братское море стартовал в Иркутской области. Протяженность подъезда к селу Ключи-Булак составляет 9,2 километра. Это место является местом притяжения отдыхающих, а после укладки асфальта оно станет еще доступнее.

Помимо этого специалисты заменят пять водопропускных труб, проведут устройство дорожной одежды, выровняют профиль трассы, отремонтируют три примыкания местных дорог, установят дорожные знаки и нанесут разметку.

Работы обойдутся почти в полмиллиарда рублей. Сдать готовый объект планируют осенью.

Напомним, в Приангарье в апреле 2023 года участились случаи телефонного мошенничества. Аферисты просят жертв продиктовать код от портала Госуслуги, представляясь сотрудниками этого сервиса. Сибиряков просят не сообщать незнакомца пароли из СМС, номера банковских карт и свои персональные данные.

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