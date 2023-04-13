Выставка в честь 100-летия детской библиотеки имени Пушкина откроется в Иркутске Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В музее истории города Иркутска имени А. М. Сибирякова в 16:00 13 апреля откроется выставка «Первая детская», посвященная 100-летию со дня открытия детской библиотеки имени А. С. Пушкина. Она будет работать до 25 апреля, однако по средам объявлен выходной. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- Название выбрано неслучайно, - отмечают организаторы. - С 1923 по 2010 годы учреждение культуры именовалось Центральной детской библиотекой Иркутска. Горожане познакомятся с биографиями заведующих, коллекцией редких книг из фондов. В экспозиции представят отзывы посетителей разных лет – маленьких иркутян и знаменитых земляков. Можно будет увидеть автографы писателей Валентина Распутина, Павла Забелина, Семена Устинова, Валерия Хайрюзова.

Напомним, в Приангарье в апреле 2023 года участились случаи телефонного мошенничества. Аферисты просят жертв продиктовать код от портала Госуслуги, представляясь сотрудниками этого сервиса. Сибиряков просят не сообщать незнакомца пароли из СМС, номера банковских карт и свои персональные данные. В МФЦ Иркутской области отмечают, что злоумышленники обычно используют «легенду» о взломе аккаунта, краже данных, или оформлении кредита на имя своих жертв.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Парни говорили, что вместо ног у нас «копыта»: сестры-близнецы из Иркутска с редким диагнозом стали героинями телешоу. (подробности)

Обаятельный и чуткий, ему 32 и он... альфонс? Как красавчик из соцсетей вогнал в миллионные долги мать-одиночку и других жертв (подробности)

На обед - вареная картошка, вместо автобуса хожу с работы пешком: журналист из Иркутска начала эксперимент по проживанию на МРОТ. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08