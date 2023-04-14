Водитель «Москвича» врезался в пассажирский автобус в Братске 13 апреля Фото: Прокуратура Иркутской области

Вечером 13 апреля в жилом районе Энергетик Братска «Москвич» столкнулся с автобусом «ПАЗ», в салоне которого находились пассажиры. 40-летнему водителю отечественного авто понадобилась помощь медиков. Причины, а также тяжесть травм еще устанавливаются.

- Прокуратура Падунского района поставила на контроль ход и результаты проверочных мероприятий, организованных сотрудниками полиции по сообщению о дорожно-транспортном происшествии, - отмечают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

При наличии оснований, правоохранителями будут приняты меры.

Напомним, скандальный мастер педикюра, вырывавший с корнем ногти своим клиентам, вскоре вновь предстанет перед судом. Одной из своих учениц Елена Дзык простыми маникюрными щипчиками вырезала надкостницу большого пальца. Ничего не подозревающей женщине она предварительно вколола большую дозу обезболивающего.

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