В Иркутске началась 66-я сессия Законодательного Собрания Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

Утром 19 апреля в Иркутске началась работа 66-й сессии областного парламента под руководством спикера ЗС Александра Ведерникова. Участие в заседании принимают 33 депутата, а также представители региональной власти, прокуратуры, избирательной комиссии, министерства юстиции, налоговой службы и Контрольно-счетной палаты. Об этом сообщают в пресс-службе Законодательного Собрания Иркутской области.

- В повестку сессии включено 50 вопросов, основными станут законопроекты по индексации социальных выплат, которые позволят повысить размер финансовой поддержки на индекс роста потребительских цен за предыдущий год, а не прогнозируемый уровень инфляции, - говорится на сайте Заксобрания.

Во втором и окончательном чтении планируется принять законопроект об ограничении продажи несовершеннолетним энергетиков, а также отдельным проектом закона будут установлены штрафы за продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков на территории Иркутской области.

Напомним, ранее Госдума приняла решение запретить выкладывать в магазинах на витрины вейпы и все, что с ними связано, как это было сделано с сигаретами. Также их нельзя будет рекламировать и открыто показывать фото и видео курения в СМИ и медиа. Однако закон вступит в силу, когда его одобрят Совет Федерации и подпишет президент.

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