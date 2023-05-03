Первый проекционный пешеходный переход появился в Черемхово. Фото: администрация Черемхово

На улице Декабрьских Событий в Черемхово установили первый проекционный пешеходный переход. С помощью гобо-проектора в темное время суток «зебра» всегда освещена и видна водителям даже на дальних расстояниях. О новинке в соцсетях рассказал мэр города Вадим Семенов.

- Установка такого оборудования носит экспериментальный характер. Если практика его использования будет положительной, то гобо-проекторы появятся и на других участках улично-дорожной сети Черемхово, в первую очередь, вблизи социальных учреждений, - отметил градоначальник.

Напомним, 2 мая в Иркутске произошло сразу 3 ДТП, в которых пострадали дети. Так, на улице Рабочего Штаба водитель автомобиля Lexus RX-350 допустил наезд на двух первоклассниц, переходящих дорогу по пешеходному переходу. Детей осмотрели в травмпункте. По предварительным данным, торопясь, водитель кроссовера проехал на запрещающий сигнал светофора.

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