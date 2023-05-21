Стенд с ценами возле АЗС сгорел в Иркутске 21 мая Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Табло с ценами на бензин вспыхнуло днем 21 мая возле АЗС на Объездной дороге Ново-Ленино в Иркутске. Сообщение о пожаре спасателям поступило от очевидцев. Пожарная часть находится в четырех минутах езды от данной автозаправочной станции, пламя было потушено оперативно. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Основной причиной возгорания сейчас рассматривается короткое замыкание, - сообщили в региональном министерстве чрезвычайных ситуаций. – Пострадавших нет.

Стоит отметить, что на автозаправочные колонки пламя не перекинулось, сгорел только стенд. Напомним, за сутки 20 мая в регионе произошло 29 пожаров, основная причина появления пламени – неосторожное обращение с огнем. Также в Иркутске 21 мая из горящей многоэтажки на улице Волгоградской пожарные спасли 27 человек. В здании загорелась квартира именинницы, которая ждала гостей.

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