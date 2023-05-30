13-летний подросток на велосипеде попал под колеса кроссовера в Нижнеилимском районе. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Накануне, 29 мая, 13-летний школьник на велосипеде попал под колеса кроссовера в Нижнеилимском районе. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- 35-летний водитель автомобиля «Nissan Qashqai» совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения и приближаясь к пешеходному переходу допустил наезд на велосипедиста, - поясняют в ведомстве.

Подросток получил травмы. Его доставили в больницу, где оказали необходимую помощь. Водителей просят быть внимательными на дорогах - началось лето, а значит все больше школьников играют на улицах. Родители же должны напоминать детям о правилах безопасности.

Напомним, в Иркутской области завершились поиски пропавшего без вести собирателя шишек. 64-летний мужчина вместе с приятелем отправился в лес, но позже сибиряки разошлись. Не сумев отыскать знакомого самостоятельно, второй мужчина отправился в полицию.

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