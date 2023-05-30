Пожароопасный сезон открыли во всех 37 лесничествах Иркутской области Фото: Иван МАКЕЕВ

С 29 мая 2023 года пожароопасный сезон объявлен на территории всей Иркутской области. Накануне вышел приказ об открытии сезона в Бодайбинском, Катангском и Мамском лесничествах. Об этом сообщают в пресс-службе министерства лесного комплекса Приангарья.

- Приказ об открытии пожароопасного сезона обязывает лесничества привести в полную готовность силы и средства пожаротушения. В лесничествах созданы оперштабы и действуют специализированные диспетчерские службы для оперативного реагирования на возникающие в лесном фонде пожары,- рассказал осуществляющий полномочия министра лесного комплекса региона Павел Кирдяпкин.

Напомним, полиция Иркутской области объявила о завершении поисков без вести пропавшего в Усольском районе 64-летнего мужчины. Ранее в дежурную часть с заявлением об исчезновении человека обратился его знакомый. Он рассказал, что вместе с приятелем отправился в лес на сбор шишки, но спустя время товарищ пропал и не вышел на связь.

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