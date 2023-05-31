Неизвестные подожгли постройки на улице Подгорной в Иркутске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Накануне вечером, 30 мая, неизвестные подожгли постройки на улице Подгорной в Иркутске. Когда спасатели прибыли по адресу, горели три отдельно стоящих строения. Огонь в любой момент мог перейти на жилые дома, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Благодаря своевременному обнаружению пожара и грамотным действиям сотрудников МЧС России удалось оперативно ликвидировать пожар и не допустить распространение огня на соседние строения, - отмечают в ведомстве.

Меньше чем за час 20 спасателей потушили пламя на площади 200 квадратных метров. Также были задействованы 4 пожарные машины.

Как установили дознаватели МЧС России, пожар начался одновременно в трех постройках, то есть кто-то целенаправленно занес в них открытый огонь.

Напомним, в Иркутской области разыскивают 66-летнего Анатолия Радионова. О его местонахождении ничего неизвестно с 16 мая. За помощью в полицию обратилась сестра пропавшего. Известно, что мужчина отправился из Ангарска в поселок Листвянка на сбор черемши, домой не вернулся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Оставил трех детей без матери: в Бурятии осудят мужчину за убийство 33-летней продавщицы. (подробности)

Дети застыли в ужасе, увидев открытые переломы: игры мальчиков у полуразрушенной стены закончились трагедией в Иркутской области. (подробности)

«Ему оставалось жить сутки»: собака привела хозяев к истощенному медвежонку во время прогулки в лесу. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

Узнавайте новости первыми: подпишитесь на наш телеграм-канал, группы ВК и Одноклассниках

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал