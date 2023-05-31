Отделение гемодиализа откроют в Черемховской городской больнице в 2024 году Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

За счет средств регионального бюджета в Черемховской городской больнице проведут ремонт помещения отделения гемодиализа. Его открытие состоится в 2024 году. Также в планах установить в поликлинике 16-срезовый компьютерный томограф стоимостью 18,6 млн рублей. Об этом сообщают в пресс-службе министерства здравоохранения Иркутской области.

- В 2023 году по этому направлению для медучреждений области закупили 71 единицу различного оборудования, в этом году запланирована покупка 156 единиц для 14 медорганизаций, – рассказал и. о. главы минздрава Приангарья Алексей Шелехов.

Напомним, впервые в России подросткам с сахарным диабетом установили инсулиновые помпы с искусственным интеллектом. Современные приборы выделили шести пациентам Иркутской детской областной клинической больницы. Стоимость одной помпы с учетом затрат на расходные материалы составляет более полумиллиона рублей. Однако помощь оплачивается за счет средств федерального бюджета.

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