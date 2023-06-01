Жителя Усть-Илимска оштрафовали на 15 тысяч рублей за запуск квадрокоптера Фото: Александр ГЛУЗ

В Иркутской области владельца квадрокоптера наказали за незаконный запуск. Проверку провела Братская транспортная прокуратура.

- Установлено, что в феврале 2023 года житель города Усть-Илимска осуществил запуск беспилотного летательного аппарата, не имея плана полета воздушного судна и разрешения на использование воздушного пространства, чем нарушил требования Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации, - сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Мировой судья назначил нарушителю административный штраф в размере 15 тысяч рублей.

Напомним, в Приангарье официально запретили полеты беспилотников. Указ подписал губернатор Игорь Кобзев. Документ опубликовали 6 мая. Согласно ему, запрет будет действовать до особого распоряжения. Исключение действует для федеральных органов государственной власти региона, подведомственных им организаций и т.д.

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