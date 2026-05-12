Запрет на посещение горы Мунку-Сардык и парка «Мамай» продлили до 14 мая

В горах сохраняется высокая лавинная опасность.

В Бурятии перенесли сроки открытия двух популярных гор. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС республики, Мунку-Сардык и природный парк «Мамай» останутся закрытыми как минимум до 14 мая 2026. Причина все та же - высокая лавинная опасность.

- Спасатели просят туристов не рисковать и воздержаться от походов в этом направлении. Опасность сохраняется и на автодорогах вдоль горных массивов, там тоже нужно соблюдать осторожность. Телефон экстренных служб – 112, - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, апрель в Восточном Саяне выдался трагичным: сначала на Мунку-Сардыке погибли трое туристов, затем лавина накрыла группу из семи человек, четверо из которых не выжили. Ограничения начали вводить еще в конце апреля, и с тех пор их неоднократно продлевали.

