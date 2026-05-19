Евгения Лудупова: Пострадавшим на Байкале туристам не требуется госпитализация

Пострадавшим туристам при ЧП на Байкале не потребовалась госпитализация. Напомним, 19 мая в Бурятии возле горы Черепаха перевернулся катер, на борту которого находилось 18 человек. По данным спасателей, из воды самостоятельно выбрались 13 человек.

- На место происшествия оперативно прибыла врачебно-сестринская бригада Прибайкальской центральной районной больницы. Осмотрено 11 человек, двое пострадавших от осмотра отказались. Одной женщине с поверхностной раной голени понадобилась перевязка. Госпитализация никому не потребовалась. Информация о переохлаждении - не подтверждается, - сказала КП-Иркутск министр здравоохранения республики Бурятия Евгения Лудупова.

Помимо врачей, в посёлок Турка направлены четыре психолога - трое из них являются ведущими специалистами республиканского медучреждения в Улан-Удэ. Всем нуждающимся будет оказана психологическая помощь. Сейчас туристы находятся в тёплом помещении под присмотром спасателей МЧС. Поиски пяти утонувших людей продолжаются.