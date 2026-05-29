Стало известно, где могут запретить электросамокаты в Иркутске

Стало известно, где запретят электросамокаты в Иркутске. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Иркутске обсуждаются новые меры по регулированию движения самокатов. На заседании Думы города было предложено ограничить скорость передвижения на самокатах до 10 км/ч в 24 локациях, а также ввести полный запрет на катание в ряде мест. Как стало известно КП-Иркутск, эти изменения могут вступить в силу уже в мае-июне 2026 года.

С каждым годом количество пользователей самокатов и велосипедов на тротуарах Иркутска растет, что создает опасность для пешеходов. Прогулки по набережной и другим популярным местам становятся настоящим испытанием, когда самокатчики мчатся на высокой скорости. В ответ на эти проблемы, власти решили ввести ограничения.

Где введут полный запрет

Полный запрет на катание на самокатах будет действовать в следующих местах:

Площадь графа Сперанского

Сквер имени Кирова

Мемориальный комплекс «Вечный огонь»

Нижняя набережная (в дни массовых мероприятий)

Детские и спортивные площадки

Пешеходные зоны шириной менее 1,5 метра

Ограничение скорости

Ограничение скорости до 10 км/ч будет действовать на следующих локациях:

Верхняя набережная

Сквер у кинотеатра «Россия» (Ново-Ленино)

Парк «Комсомольский»

«Иерусалимская гора»

Лисихинский парк, сквер 300-летия Иркутска

Остров Конный, бульвар Гагарина, остров Юность (с амфитеатром)

Парк «Авиатор», площадь Конституции, 130-й квартал

Сквер на площади Декабристов

Улица Урицкого

Берег реки Ушаковки у дома по улице Храмцовская

Парк имени Парижской Коммуны

Парк инициативной молодёжи (в границах улиц Терешковой и Пушкина)

Пешеходные переходы и территория в радиусе 5 метров от них

Тротуары, примыкающие к остановкам общественного транспорта

Территории в радиусе 50 метров от социальных объектов (школ, больниц, детсадов)

Эти меры направлены на повышение безопасности пешеходов и создание более комфортной городской среды для всех жителей и гостей Иркутска.

Напомним, в Иркутской области за сутки зарегистрировали три ДТП с участием детей-велосипедистов. Все пострадавшие — от 8 до 12 лет.