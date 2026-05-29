Стало известно, где могут запретить электросамокаты в Иркутске

В Иркутске обсуждаются новые меры по регулированию движения самокатов. На заседании Думы города было предложено ограничить скорость передвижения на самокатах до 10 км/ч в 24 локациях, а также ввести полный запрет на катание в ряде мест. Как стало известно КП-Иркутск, эти изменения могут вступить в силу уже в мае-июне 2026 года.
С каждым годом количество пользователей самокатов и велосипедов на тротуарах Иркутска растет, что создает опасность для пешеходов. Прогулки по набережной и другим популярным местам становятся настоящим испытанием, когда самокатчики мчатся на высокой скорости. В ответ на эти проблемы, власти решили ввести ограничения.
Полный запрет на катание на самокатах будет действовать в следующих местах:
Площадь графа Сперанского
Сквер имени Кирова
Мемориальный комплекс «Вечный огонь»
Нижняя набережная (в дни массовых мероприятий)
Детские и спортивные площадки
Пешеходные зоны шириной менее 1,5 метра
Ограничение скорости до 10 км/ч будет действовать на следующих локациях:
Верхняя набережная
Сквер у кинотеатра «Россия» (Ново-Ленино)
Парк «Комсомольский»
«Иерусалимская гора»
Лисихинский парк, сквер 300-летия Иркутска
Остров Конный, бульвар Гагарина, остров Юность (с амфитеатром)
Парк «Авиатор», площадь Конституции, 130-й квартал
Сквер на площади Декабристов
Улица Урицкого
Берег реки Ушаковки у дома по улице Храмцовская
Парк имени Парижской Коммуны
Парк инициативной молодёжи (в границах улиц Терешковой и Пушкина)
Пешеходные переходы и территория в радиусе 5 метров от них
Тротуары, примыкающие к остановкам общественного транспорта
Территории в радиусе 50 метров от социальных объектов (школ, больниц, детсадов)
Эти меры направлены на повышение безопасности пешеходов и создание более комфортной городской среды для всех жителей и гостей Иркутска.
Напомним, в Иркутской области за сутки зарегистрировали три ДТП с участием детей-велосипедистов. Все пострадавшие — от 8 до 12 лет.