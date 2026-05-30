326 нарушителей особого противопожарного режима поймали в Иркутской области.

За время действия особого противопожарного режима в Приангарье к ответственности привлекли 326 человек. Только за 29 мая 2026 года инспекторы провели около шести тысяч подворовых обходов и проинструктировали почти восемь тысяч жителей. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС региона, людям раздавали памятки и объясняли, чем грозит разведение огня в запрещенный период.

- Специалисты составили 101 протокол и ведут десять административных расследований. Органы местного самоуправления выписали 214 протоколов за захламление территорий и придомовых участков, что тоже может спровоцировать пожар, - говорится в сообщении ведомства.

Нарушителям грозят серьезные штрафы. Спасатели напоминают, что при любом происшествии нужно звонить по номеру 101 или 112.

